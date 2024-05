As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 08/05/2024 07:37 | Atualizado 08/05/2024 09:57

Rio - O corpo de um bebê foi encontrado por um catador de materiais recicláveis em meio ao lixo, na Rua Rio Bonito, no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta terça-feira (7).



Imagens registraram que o bebê estava misturado com diversos tipos de lixos, incluindo plásticos e materiais de construção. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para apurar se a criança nasceu morta e as circunstâncias do caso.

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes buscam identificar os pais do bebê.Em fevereiro deste ano, policiais do 4º BPM (São Cristóvão) resgataram um recém-nascido que havia sido abandonado em uma caçamba de lixo na Rua Itapiru, no Rio Comprido, no Centro. Na ocasião, o bebê que ainda estava com o cordão umbilical e a placenta, recebeu atendimento médico.Em 2023, casos como esses foram registrados com frequência. Em novembro um bebê foi encontrado dentro de uma lixeira também em Duque de Caxias. O recém nascido estava vivo, enrolado em uma manta, dentro de uma sacola de plástico, e foi socorrido.No mesmo mês, policiais do 30º BPM (Teresópolis) salvaram uma bebê recém-nascida que também foi abandonada dentro de uma lixeira, no bairro de Araras, em Teresópolis, na Serra Fluminense.