UE se mostrou preocupada com possíveis desinformações antes das eleições europeias de junhoReprodução

Publicado 08/05/2024 11:30

A UE pediu, nesta quarta-feira (8), explicações à plataforma X, que pertence ao bilionário Elon Musk, pelo corte nos recursos destinados à moderação de conteúdos, devido a preocupações sobre desinformação antes das eleições europeias de junho.

Em uma nota, a Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, anunciou que pediu ao X que apresente informações sobre "atividades e recursos de moderação de conteúdo" na rede.

Esse pedido ocorre depois de um estudo publicado em abril pela própria plataforma e que mostrou que havia reduzido sua equipe de moderadores de conteúdo em "quase 20%" em relação a dados de outubro de 2023.

Segundo o relatório, X reduziu a "cobertura linguística dos moderadores dentro da União Europeia" de 11 línguas da UE para sete". Por isso, a UE pediu a plataforma que apresente "informação detalhada e documentos internos".

A UE também quer conhecer detalhes sobre "as avaliações de riscos e as medidas de mitigação relacionadas com o impacto das ferramentas de inteligência artificial generativa nos processos eleitorais".