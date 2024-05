Ex-presidente dos EUA Donald Trump durante seu julgamento - AFP

Publicado 07/05/2024 19:03

A juíza da Flórida Aileen Cannon, encarregada do caso contra Donald Trump por suposta gestão indevida de documentos sigilosos, adiou, nesta terça-feira (7), por prazo indeterminado o julgamento do ex-presidente sobre o tema, de acordo com documentos judiciais consultados pela AFP.



O processo contra Trump sobre este caso devia começar em 20 de maio, mas Cannon disse que isso não seria possível devido ao alto número de moções apresentadas perante o tribunal. A magistrada não informou nenhuma data para o início do julgamento.

Relembre o caso

O caso gira em torno do manuseio de documentos confidenciais de Trump após sua presidência e sua resistência às tentativas do governo de recuperar os materiais que ele levou para Mar-a-Lago (a mansão dele na Flórida) da Casa Branca. O assessor pessoal de Trump, Walt Nauta, e Carlos de Oliveira, gerente de propriedade da Mar-a-Lago, também foram acusados. Todos os três se declararam inocentes.