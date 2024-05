Corretora embolsou cerca de R$ 100 mil de donos de imóveis na Barra - Reprodução

Publicado 08/05/2024 14:15

Rio - A Polícia Civil investiga uma corretora suspeita de embolsar valores de aluguel e de cotas de condomínio da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Donos de imóveis do bairro denunciam que Giselle Bandeira de Mello não repassou aos proprietários cerca de R$ 100 mil pagos por inquilinos.

De acordo com o delegado Neilson Nogueira, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), a corretora negou as acusações e apresentou um extrato bancário para comprovar os pagamentos. No entanto, a corporação acredita que o comprovante seja falso e por isso, vai pedir a quebra de sigilo bancário de Giselle. Caso a falsificação seja comprovada, ela também pode responder pelo uso de documento falso e por fraude processual.



Segundo as denúncias, os inquilinos realizavam os pagamentos dos aluguéis para Giselle, responsável por repassar os valores aos proprietários dos imóveis. No entanto, o dinheiro não chegava nas mãos dos donos. Eles denunciam, ainda, que a mulher também pegou os valores destinados ao IPTU e à Taxa de Incêndio.

Em nota, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 1ª Região (Creci-RJ) informou que está apurando as denúncias contra a corretora. Segundo o órgão, Giselle já responde a processos éticos, mas que ainda não transitaram em julgado.