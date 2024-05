Atendimentos na 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz, começaram às 11h - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 13:17 | Atualizado 08/05/2024 13:21

Rio - O último dia para regularizar a situação eleitoral foi marcado por grandes filas em postos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) de toda a cidade do Rio. Apesar dos cartórios eleitorais funcionarem das 11h às 19h, eleitores já aguardavam desde a madrugada desta quarta-feira (8) para garantir que receberiam atendimento.

Entre os serviços que se encerram hoje estão cadastramento de dados biométricos, emissão de título de eleitor, além de alteração e regularização cadastral. Na 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz, na Zona Oeste, uma grande fila se formou desde as primeiras horas da manhã. Por conta da longa espera e do calor, os eleitores precisaram se proteger nas poucas sombras das árvores do local e levaram até cadeiras de praia para ficarem sentados enquanto aguardavam pelo atendimento.



Priscila de Oliveira Costa, 42, entrou na fila às 4h30 para conseguir emitir o título de eleitor da filha, que completou 18 anos recentemente. Inicialmente, elas tinham tentando emitir pela internet, mas não conseguiram e, por isso, recorreram à Zona Eleitorial nesta quarta-feira. A auxiliar de serviços gerais disse que por conta da falta de informações de funcionários no local, teve problemas com a documentação da jovem e até às 12h40, mãe e filha ainda aguardavam para ser atendidas.

"Cheguei aqui às 4h30 da manhã para tirar o título da minha filha, sendo que não adianta nem chegar cedo aqui, porque não tem ninguém para te dar uma informação, pois abre às 11h, mas ninguém vem dar qualquer informação (...) Não aceitaram a identidade dela por ter perdido a validade, mas tudo isso por conta de falta informações na fila, funcionários muito mal-humorados. Agora, tive a informação que com a certidão pode também", reclamou Priscila. "Sentimento de indignação, raiva", completou.

Reinaldo Oliveira, de 40 anos, também chegou cedo ao cartório eleitoral. Esta é a terceira vez que ele tenta transferir seu domicílio eleitoral de Salvador, na Bahia, para a cidade do Rio. Na terça-feira (7), o pedreiro ficou das 10h às 17h esperando, mas não foi atendido por conta de duas falhas no sistema, em momentos diferentes. O mesmo aconteceu quando ele tentou na última semana.

"A gente está aqui no Sol, não tem água, não tem banheiro. Estou desde ontem tentando, hoje de novo, cheguei aqui 8h20 da manhã. É uma falta de respeito com a população aqui e para pedir uma informação é uma ignorância, mandam esperar na fila para pedir informação. Vim na semana passada, mas não teve como, por causa do sistema, vim ontem e teve esse problema e estou vindo hoje, que é o último dia, porque antes, por causa do trabalho, não pude faltar. Querendo ou não, temos que fazer, temos que passar por esse sofrimento", desabafou.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e não há necessidade de agendamento. É preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há menos de três meses. A data-limite se refere às solicitações e aberturas de requerimento para que o eleitor esteja apto na próxima votação municipal. Os serviços, no entanto, têm prazo de resposta e podem ultrapassar essa data.

reportagem do DIA, o Tribunal informou, nesta terça-feira, que O TRE alerta que não é possível votar enquanto estiver com o título cancelado ou suspenso. Os eleitores que tiverem dúvidas podem ligar para a Central de Atendimento Telefônico do TRE, no telefone (21) 3436-9000, de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação das Eleições 2024. À, o Tribunal informou, nesta terça-feira, que "não há nenhuma chance de o prazo ser ampliado , porque essa é uma determinação legal. O Cadastro Eleitoral precisa ser fechado 150 dias antes da eleição".

*Colaborou Renan Areias