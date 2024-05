Eleitores fizeram fila na 3ª Zona Eleitoral, no Flamengo, pela manhã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/05/2024 13:23 | Atualizado 07/05/2024 15:05

Rio - No penúltimo dia do prazo para regularizar a situação eleitoral e poder votar em 2024, cariocas que deixaram para última hora lotaram os postos de atendimento da capital nesta terça-feira (7). Debaixo de sol, mutos eleitores fizeram filas em diversos bairros da cidade.

O pedreiro José Antônio da Silva, de 61 anos, chegou ao cartório da 14ª Zona Eleitoral, em Todos os Santos, na Zona Norte, às 6h, para tirar o título. Ele reclamou, porém, do início do horário de atendimento: 11h.



"A gente está nesse sol quente, sem merecer, mas é uma coisa obrigatória, não tem o que fazer. Preciso tirar o título, porque eu perdi o meu e não posso ficar sem votar nas próximas eleições. Cada um tem que fazer sua parte. Como só tem até amanhã [quarta], vim logo hoje [terça] para não adiar mais".

Ana Gabriela Ferreira também esteve na Zona Eleitoral de Todos os Santos, na Rua Getúlio, tentando descobrir o motivo pelo qual seu título foi cancelado. Ao DIA, ela explicou que descobriu o problema quando foi votar na eleição presidencial de 2022.

"Eu não consegui votar daquela vez e acabei deixando para lá, a gente vai empurrando com a barriga. Vim resolver porque além de não conseguir votar nas próximas eleições, a gente acaba não conseguindo fazer um monte de coisas, nem abrir conta em banco. Então não tem jeito, tem que resolver", contou Ana Gabriela, que chegou à fila por volta de 7h.

A cabeleireira Jupira Costa, 60, e a psicopedagoga Cláudia Coutinho, 61, se conheceram na fila da 14ª Zona Eleitoral, enquanto aguardavam para realizar a biometria. "Tem gente que trabalha nesse horário e não consegue vir. A gente não pode pensar só na gente, tem que ser bom para todo mundo. Como essas pessoas vão fazer? E está muito quente, então é muito complicado ficar na fila, tinha que ter mais tempo. Mas, como não tem o que fazer, é ter força e paciência para aguardar na fila e resolver, é uma dor de cabeça a menos", questionou Jupira.



"Vim ontem [à 14ª Zona Eleitoral] e estava lotado. Como é o penúltimo dia, não dava mais para adiar. Eu acho que tinham que estender a data limite. Teve muito feriado seguido, teve show da Madonna, e as pessoas não têm tempo para vir. Acho que precisava ter mais tempo", avaliou Cláudia.



O aposentado Henrique Jorge Martins, 66, chegou por volta das 8h. "É uma mania de brasileiro, mesmo, deixei para em cima da hora. Fui deixando para depois e agora não tem mais escapatória, tive que vir resolver. Preciso mudar meu endereço e ver se tem alguma pendência para regularizar. Como o prazo já está acabando, vim cedo para garantir que eu ia conseguir", contou.

Quem vai votar pela primeira vez também está correndo atrás para não perder o prazo de emissão do título.

"Eu fui adiando, porque estudo e não fiquei atenta aos prazos, achei que como as eleições são mais para o final do ano, teria todo esse tempo para tirar o meu título. Uma amiga que me alertou da data e eu vim na correria. Eu vim ontem por volta das 13h, mas estava muito cheio, então me informaram sobre o horário de funcionamento, e decidi vir hoje [terça] mais cedo. Agora, com 18 anos, não dá para adiar mais. Estou fazendo vestibular e para entrar na faculdade, preciso do título, então não tem como deixar mais para depois", revelou Ana Carolina Barbato, 18 anos, que também procurou o posto de atendimento em Todos os Santos.

As filas também se formaram na Zona Sul. Tuane Luisa, 30, esteve na 3ª Zona Eleitoral, na Rua Conde de Baependi, no Flamengo, e reclamou da falta de organização. "Não tem ninguém para dar informação para gente, de nada. Os funcionários que entram também são super ignorantes, não dão informação. Tem mãe aqui com criança e tem idoso também", criticou.



As próximas eleições para prefeitos e vereadores acontecerão nos dias 6 (primeiro turno) e 27 (segundo turno) de outubro.



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) oferece serviços como cadastramento biométrico, emissão de primeira via do documento, mudança de endereço ou transferência do local de votação até esta quarta-feira (8). Todos os atendimentos, com exceção da biometria, também estão disponíveis 100% online.





Atualmente, quase 67% dos eleitores realizaram o cadastramento biométrico em todo estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 12.977.981 fluminenses estão aptos ao procedimento, mas menos de 9 mil aderiram. Os eleitores que desejam cadastrar a biometria ou realizar outros serviços de forma presencial devem procurar um dos 183 cartórios eleitorais ou Centrais de Atendimento ao Eleitor, espalhados por todo o estado, entre 11h e 19h.

Prazo não será esticado



Procurado, o TRE informou, através de sua assessoria, que "não há nenhuma chance de o prazo ser ampliado, porque essa é uma determinação legal. O Cadastro Eleitoral precisa ser fechado 150 dias antes da eleição".



Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e não há necessidade de agendamento. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há menos de três meses.



A data limite, 8 de maio, se refere às solicitações e aberturas de requerimento para que o eleitor esteja apto na próxima votação municipal. Os serviços, no entanto, têm prazo de resposta e podem ultrapassar essa data.

Os eleitores que tiverem dúvidas podem ligar para a Central de Atendimento Telefônico do TRE, de segunda a sexta, das 11h às 19h. O número é (21) 3436-9000.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Raphael Perucci, e de Rachel Siston