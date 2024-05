PMs do 16º BPM (Olaria) e do 1º CPA atuam na Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

PMs do 16º BPM (Olaria) e do 1º CPA atuam na Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-PauReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 07:45 | Atualizado 08/05/2024 10:57

Rio - Um tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte, provocou transtornos para passageiros dos trens nesta quarta-feira (8). Desde o início da manhã, equipes do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação na região e nas comunidades da Cidade Alta, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. Por conta da ação, cinco estações do ramal Saracuruna chegaram a ser fechadas. Escolas e unidades de saúde municipais também foram afetadas.

Nas redes sociais, passageiros compartilharam imagens da estação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, lotada. Confira abaixo. Por volta das 7h30, o ramal Saracuruna entrou em processo de normalização e as estações da Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral foram reabertas.

A ação também afetou oito escolas da rede municipal, sendo cinco em Parada de Lucas e Vigário Geral e outras três nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau. A Clínica da Família Heitor dos Prazeres, em Brás de Pina, e o Centro Municipal de Saúde Dr. José Breves dos Santos, em Cordovil, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e suspenderam o funcionamento. PMs estiveram na última unidade para verificar informações sobre um criminoso baleado no local. Até o momento, não há informações de feridos.



De acordo com a Polícia Militar, o 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e o Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) também atuam na ação. As equipes pretendem reprimir o crime organizado local, responsável pelo roubo de veículos e cargas, e remover barricadas de vias da região. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir os tiros em Vigário Geral. Confira abaixo. Até o momento, um fuzil calibre 5,56 foi apreendido na Cidade Alta e outro na comunidade Cinco Bocas. PMs ainda encontraram munições usadas em disparos contra equipes que estão no local.