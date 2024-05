Jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 07:44 | Atualizado 08/05/2024 10:56

Rio - O passageiro de um ônibus foi baleado, na noite desta terça-feira (7), durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Paciência, na Zona Oeste.



De acordo com a PM, João Pedro Gomes de Abreu, de 20 anos, estava em um frescão da linha 2303, que faz o trajeto Centro X Santa Cruz, quando dois criminosos anunciaram o assalto. O ônibus foi abordado no momento em que passava próximo ao Conjunto Campinho e Manguariba. A vítima reagiu e acabou sendo atingida por quatro disparos nas costas.



A Polícia Militar informou que João Pedro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o jovem já recebeu alta hospitalar.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). De acordo com a Polícia Civil, agentes buscam imagens de câmeras de segurança para descobrir a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Passageiro morto em tentativa de assalto

