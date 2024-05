No momento do acidente, agentes da CET-Rio auxiliaram no trânsito - Divulgação/CET-RIO

Rio - Um atropelamento deixou três pessoas feridas na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no sentido Linha Amarela, na manhã desta quarta-feira (8).



O acidente ocorreu após um motociclista, que estava com um garupa, atropelar um pedestre. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra foi acionado para o local às 8h58, e as vítimas, sendo dois homens e uma mulher, ainda sem identificação, foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, foi constatado que uma mulher havia sido atropelada. Ao ser encaminhada ao hospital, ela foi orientada para, caso queira, registrar a ocorrência.

No momento do acidente, agentes da CET-Rio auxiliaram no trânsito, que ficou congestionado no trecho.