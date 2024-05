Mobilização para arrecadar doações - Rede social

Publicado 08/05/2024 14:15

- A prefeitura de Iguaba Grande está se mobilizando para arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A ação visa arrecadar colchões, roupas de cama, cobertores, água potável, ração para animais, alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e calçados.Os donativos, que podem ser realizados por pessoas físicas, entidades e empresas, devem ser entregues em um dos cinco pontos de arrecadação espalhados pela cidade.“Nós precisamos neste momento que cada um faça a sua parte em socorro aos nossos irmãos que neste momento tanto precisam. Estamos estendendo as mãos a todos os gaúchos que estão, neste momento, passando por uma calamidade jamais vista”. Comentou o prefeito Vantoil Martins (CID).É importante ressaltar que produtos devem ser entregues lacrados para garantir a integridade e segurança durante o transporte, evitando contaminação ou danos que possam comprometer a utilidade dos itens e assegurando que os mesmos cheguem em boas condições ao destino.A entrega será realizada pela empresa de sorvetes e picolé Eskimó, originalmente do Sul do país. A instituição irá aproveitar a logística de transporte dos produtos para levar as doações até o Rio Grande do Sul com agilidade e eficiência.O Governo do Estado decretou estado de calamidade devido às chuvas que persistem há dias, causando enchentes e desastres em diversas cidades.Conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de mortos já chega 90, além de mais de 130 pessoas desaparecidas em meio às cheias. O número de desabrigados ultrapassa 150 mil pessoas.Por isso, toda iniciativa que pretenda ajudar as vítimas é importante. E é o que muitos moradores se mobilizam para fazer na Região dos Lagos. Além de Iguaba, outras cidades também estão arrecadando donativos. Confira aqui alguns pontos de apoio às vítimas das enchentes - CRAS I – ADILSON LESSA, localizado na Estrada da Capivara, 846 – Cidade Nova.- CRAS II- APOLLO BELIZÁRIO, localizado na Estrada do Arrastão, s/n.º – Vila Nova.- CRAS III – MARIA ONEIDA RODRIGUES CANELLAS: localizado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, Lote 12, quadra B – Iguaba Pequena.- E.M. SAPEATIBA MIRIM: localizada na Estrada Sapeatiba Mirim, n.º 2 – Sapeatiba Mirim.- Sorveteria Eskimó: localizada na Rodovia Amaral Peixoto, 2417- Centro.