Operação Polícia Federal Divulgação/PF

Publicado 30/04/2024 16:44

Iguaba Grande - A polícia federal deflagrou a Operação Contágios II, em Iguaba Grande, na manhã desta terça (30). Esta operação combate uma organização criminosa responsável por realizar centenas de fraudes em benefícios sociais do governo federal, como auxílio desemprego, saque FGTS e auxílio emergencial. O prejuízo com essas falsificações é estimado em R$ 2 milhões aos cofres da União.



Nesta terça-feira, um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão – que resultaram a localização e apreensão de vários documentos falsos – foram cumpridos pelos agentes.



As investigações contaram com o apoio do Núcleo de Identificação da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, que, por meio de análises papiloscópicas, detectou mais de 30 documentos de identidade falsos, os quais eram utilizados pelo investigado preso nesta manhã.