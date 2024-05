Casa de Cultura - Divulgação

Publicado 02/05/2024 16:23

Iguaba Grande - Teve início nesta quinta-feira (2) o recadastramento dos artesãos de Iguaba Grande. Com objetivo de realizar a captação de dados do setor para a implantação políticas públicas e ações de fomento ao artesanatos, interessados têm até esta sexta-feira (3).

Para realizar o recadastramento, artesãos devem comparecer à Casa de Cultura, localizada no Centro, 9h às 16h. Pessoas físicas devem levar identidade e CPF, enquanto requerentes de pessoa jurídica precisam apresentar cópia do estatuto ou contrato social, CNPJ e identidade do representante legal.

Além disso, o artesão deve levar o currículo atualizado e documentos que comprovem o desempenho dentro da cidade, tal qual fotos, catálogos etc.