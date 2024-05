Foragido da Justiça, identificado como José Nunes Santana - Divulgação/PM

Foragido da Justiça, identificado como José Nunes Santana Divulgação/PM

Publicado 08/05/2024 13:17

Iguaba Grande - Na tarde desta segunda-feira (6), agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) capturaram um homem foragido da Justiça, identificado como José Nunes Santana. O elemento foi preso na Rua Portugal, em Iguaba Grande, em cumprimento a um mandado de prisão por estelionato e coação no curso do processo.



Segundo as investigações, José Nunes, de forma premeditada e sem intenção de honrar o pagamento, utilizou-se de um talão de cheques sem fundos para realizar uma compra de R$ 30 mil em um comércio de São Pedro da Aldeia. Ao ser cobrado pela dívida, o acusado proferiu ameaças à vítima.



O trabalho investigativo da 125ª DP também apontou que José integra um grupo criminoso em Iguaba Grande especializado nesse tipo de crime, praticado em toda a região. O grupo utiliza empresas fantasmas e nomes de laranjas para cometer os delitos.