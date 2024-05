Vista aérea de uma área alagada de Canoas, município ao norte de Porto Alegre, RS - AFP

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira (8) que o governo federal dará condições diferenciadas de financiamento de crédito aos produtores e empresários do Rio Grande do Sul que foram prejudicados com as chuvas que atingem o Estado nas últimas semanas. Aos de pequeno porte, o financiamento será por subvenção; já aos maiores, pelo Fundo Garantidor.



"No desastre passado, nós fizemos com subvenção para aqueles segmentos mais necessitados, microempresas e pequenas empresas e rurais foi dado com subvenção, e vamos manter esse parâmetro", disse Rui Costa, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

"Para os pequenos, pequeno rural, pequeno urbano, será dado com subvenção. Para os maiores, será usado modelo de fundo garantidor, porque a gente que com fundo garantidor a gente consegue taxas muito, muito menores do que consegue no mercado, até porque o fundo garantidor é para tirar o risco da operação", detalhou.



De acordo com o chefe da Casa Civil, será criada uma governança específica para se fazer tal diferenciação de financiamento.

Consequência dos temporais

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 95 mortes confirmadas e quatro em investigação, segundo boletim da Defesa Civil divulgado nesta quarta-feira (8). O número de feridos subiu para 372 e 128 desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 158 mil estão desalojadas e mais de 88 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 414 cidades foram afetadas e mais de 1,4 milhão pessoas sofrem com as inundações.

A Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia elétrica que atende parte do estado, divulgou que 210 mil clientes estão sem luz. Já a outra concessionária de energia, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial, divulgou que há mais de 198 mil clientes sem energia em sua área de atuação.

Ao todo, são mais de 540 mil sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, de acordo com a Defesa Civil.

Os temporais também causaram danos na infraestrutura viária do estado. Pelo menos 85 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio em razão disso. Do total, 38 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, mais de 270 mil estudantes foram impactados pelas cheias em escolas em toda Rede Estadual de ensino, com as aulas suspensas.

O boletim ainda mostra os números de escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

- 941 escolas

- 233 municípios

- 28 Coordenadorias Regionais de Educação

- 327.993 estudantes impactados

- 421 escolas danificadas

- 71 escolas servindo de abrigo