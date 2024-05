O preço médio do litro da gasolina na Região Sudeste ficou em R$ 5,83 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 13:34

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que na Região Sudeste o preço médio do litro da gasolina fechou abril a R$ 5,83, com alta de 0,34% ante a primeira quinzena do mês. Já o etanol foi comercializado a R$ 3,84, após redução de 1,59%. O preço do diesel comum encerrou o mês a R$ 5,92 e o S-10 foi encontrado a R$ 6,06; ambos se mantiveram estáveis em relação à quinzena anterior.

“A gasolina e o etanol comercializados no Sudeste foram os mais baratos, se comparados às demais regiões. Apesar de todos os estados sudestinos registrarem aumentos no preço do litro da gasolina, do etanol e do diesel, os postos dos estados comercializaram ambos pelo menor preço médio entre os demais. O etanol foi considerado mais vantajoso para abastecimento em todo o Sudeste, além de ser ecologicamente mais viável por contribuir para uma mobilidade de baixo carbono”, explica Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.