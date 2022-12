Wanessa Camargo nega participação no ’BBB 23’ - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2022 12:24

Rio - Wanessa negou participação no "BBB 23" após ter sido apontada como uma das principais apostas para o reality show da TV Globo. A cantora, de 39 anos, usou suas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (21), para desmintir os rumores.

"Mas como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que eu poderia ser verdade [estar no 'BBB'] e eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou para o 'BBB'. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém", esclareceu Wanessa.



A cantora ressaltou ainda que já tem uma agenda de apresentações para janeiro, além de férias marcadas com os filhos José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8. "Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, então, não existe 'BBB'. Este ano acho que eles estão um pouco atrasados. Realmente, no ano passado, corria essa possibilidade de acontecer, não aconteceu, e este ano não vai acontecer", acrescentou a filha de Zezé di Camargo.