Rafa Brites compartilha fotos malhando e recebe hate por tanquinho em forma - Reprodução Internet

Publicado 06/01/2023 15:32

Rio - Rafa Brites compartilhou com seus seguidores, na última quarta-feira (4), cliques na academia, mostrando o tanquinho em forma. No entanto a jornalista se deparou com a visita de um paparazzi no dia seguinte e resolveu se pronunciar acerca dos comentários críticos que recebeu. Internautas a acusaram de fazer procedimentos estéticos entre outros recados maldosos.

Rafa explicou que com o tempo gasto para reclamar, todos poderiam praticar atividades físicas e alcançar seus objetivos. Hesitante em usar seu Instagram para rebater esses comentários, a influenciadora disse: "Eu nunca venho rebater aqui nada, mas nos últimos dias postei foto, ontem teve paparazzi aqui na frente da academia e, aí, os comentários são: 'com dinheiro até eu', 'com tratamento, com lipo HD até eu'. Eu só queria dizer o seguinte, o tempo que a pessoa perde, entrando em site, comentando lá, poderia muito bem colocar uma roupa, descer e subir a escadaria do prédio, correr numa praça, fazer abdominal no chão da sua casa. Assim, ir lá e criticar é fácil, né? Você se dispor a fazer, abrir mão de algumas coisas que você come"

Rafa também explicou que a mudança vem desde a alimentação: "Na época que trabalha na Mix, eu tomava Coca-Cola com Doritos de manhã. Passava no MC Donald's um dia sim, um dia não. Isso vai mudando com a idade, tenho 36 anos, não posso mais fazer isso. Nem tenho vontade de comer Doritos, mas MC eu tenho. Vou uma vez no mês, é raro eu passar no drive. Agora mesmo fui pra Disney, comeria todos os dias pizza , hambúrguer, cachorro-quente... mas não dá mais. Minha saúde não aguenta mais, tive que tirar vesícula, comecei a ver que isso estava me fazendo mal. Fui para os Estados Unidos e fazia comida em casa"

E admitiu que as bebidas alcoólicas são seu ponto fraco: "Gosto de beber, vinho, cerveja, tomo mais de duas vezes na semana. Talvez, com 50 anos eu fale: 'gente, lembra que eu bebia tantas vezes na semana, Agora não dá mais, meu fígado não aguenta'. Nosso metabolismo vai mudando. E aí, vocês perguntam: 'tá, mas você come o que?'. Gente, o que todo mundo sabe, tira o pão francês, tira o doce todo dia depois do almoço, tira fritura, come salada, feijão, lentilha, grão de bico, faz um pasta de homus, fruta"