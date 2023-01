Meghan Markle em ’Suits’ - Reprodução

Publicado 06/01/2023 13:50

Rio - Príncipe Harry admitiu que pesquisou na internet as cenas de sexo que sua mulher, Meghan Markle, fez na série "Suits". A atriz norte-americana contracenava com Patrick J. Adams em sua última produção na TV antes de entrar para a família real britânica.

"Cometi o erro de buscar no Google e assistir online algumas das cenas de sexo dela", disse Harry em sua autobiografia, "O Que Sobra"."Preciso de eletrochoques para tirar isso do meu cérebro", brincou ele. O livro com várias revelações da vida no Palácio de Buckingham será lançado no dia 10 de janeiro. A prévia foi divulgada pelo jornal britânico "Daily Mail".



"Eu assisti ela e um colega de elenco subindo um em cima do outro em uma espécie de escritório ou sala de conferência. Eu não precisava ter visto esse tipo de coisa", completou ele. Harry e Meghan começaram a namorar em 2016. Em 2017, com o anúncio do noivado, a duquesa revelou que iria se aposentar da atuação, saindo de "Suits" no final da sétima temporada. A série ainda prosseguiu sem ela até a nona.