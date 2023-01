Preta Gil - Divulgação

Publicado 06/01/2023 14:12

Rio - Preta Gil, de 48 anos, está internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. A cantora deu entrada na unidade de saúde, nesta quinta-feira. Ao DIA, a assessoria de imprensa da artista informou que "ela está está bem e fazendo apenas exames de rotina".

Procurada, a assessoria da clínica disse, em nota, que " tem por política não divulgar informações sem autorização do paciente ou familiares". Até o momento, Preta não se manifestou sobre seu estado de saúde nas redes sociais.

Em novembro do ano passado, a filha de Gilberto Gil se submeteu a uma cirurgia no joelho. "Tudo certo com a cirurgia, joelho novinho", disse ela na época. Durante sua recuperação, a cantora contou, através do Instagram, que estava cuidando dos preparativos do "Bloco da Preta", para o Carnaval deste ano.