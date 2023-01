Leandro Karnal com o marido, Vitor Fadul - Reprodução/Instagram

Leandro Karnal com o marido, Vitor Fadul Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 15:01

Rio - Leandro Karnal assumiu, nesta sexta-feira (6), seu casamento com o cantor Victor Fadul. O comentarista da CNN Brasil, de 59 anos, publicou em seu Instagram uma foto ao lado do marido, de 27, e revelou que os dois estão juntos há quatro anos. Até então, a relação não era pública.

fotogaleria

"Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, Vitor Fadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum. Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso", declarou o historiador, professor, escritor e palestrante.

Gabriela Prioli, Philipe Siani e Mari Palma, colegas de emissora de Karnal, fizeram questão de deixar comentários elogiando o casal. "Lindos", disseram eles.