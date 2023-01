Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 15:06

Rio - Jojo Todynho entrou na brincadeira de influenciadores e divulgou um vídeo simulando a entrada no "Big Brother Brasil 23". A atitude da campeã de "A Fazenda 12" incomodou alguns internautas e a cantora de 25 anos não deixou de rebater as críticas sobre uma possível entrada no reality show global.

fotogaleria "Olha, para quem está aí reclamando, falando 'pra que a Jojo vai para reality?', se eu for, vocês vão ter que me assistir a cada dia. Para de reclamar. Eu hein! Isso é medo de eu ser campeã de novo?", provocou. "Ai fala 'A Jojo se acha', eu me acho mesmo. 'Ah, porque ela não ganhou prova nenhuma e ganhou o reality', problema é de você que está reclamando e vai ter que me assistir caladinha. Não vem me estressar não!"

Jojo Todynho ainda mandou um recado para o diretor de núcleo da TV Globo. "Alô, Boninho! José Bonifácio, amor da minha vida. Só me dá tempo para eu fazer as fotos, tudo bonitinho. O povo que reclama são os primeiros a ver. Não estou aguentando o povo brigando nos comentários, 'ninguém merece essa mulher de novo'. Merece sim, vai ter que me aturar", finalizou.