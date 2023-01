Tailla Ariany Santos, de 31 anos, teve o corpo esquartejado dentro de uma casa em Vigário Geral, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Tailla Ariany Santos, de 31 anos, teve o corpo esquartejado dentro de uma casa em Vigário Geral, Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 07/01/2023 16:25 | Atualizado 07/01/2023 16:50

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato de Tailla Ariany Santos, 31, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. O corpo da vítima, uma mulher trans, foi encontrado esquartejado, enrolado em um lençol, dentro de uma residência na noite de sexta-feira (6).



Tailla Ariany Santos, de 31 anos, teve o corpo esquartejado dentro de uma casa em Vigário Geral, Zona Norte do Rio Reprodução/Redes sociais

Tailla trabalhava como garota de programa e estava desaparecida desde quarta-feira (4), quando entrou em um carro de aplicativo na sua casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para realizar um atendimento. Nas redes sociais, uma amiga da mulher conta que ela e alguns amigos estranharam o seu desaparecimento e conseguiram rastrear a corrida feita pelo aplicativo.



No local indicado, em Vigário Geral, eles encontraram a vítima esquartejada e um suspeito que estaria no local conseguiu fugir. Ainda segundo informações, o criminoso estaria com serrote, um facão, pá e carrinho de mão. As ferramentas seriam usadas para enterrar o corpo de Tailla.

Procurada, a Polícia Militar informou que, nesta sexta-feira (6), uma equipe do 16°BPM (Olaria) foi acionada para uma ocorrência na Rua Gregório de Matos, em Vigário Geral, onde uma mulher trans estaria desaparecida.

O caso está sendo investigado pela DHC, que realizou perícia na casa e faz diligências para esclarecer o crime. Até o momento ninguém foi preso.