A normalização do fornecimento de água para a região ocorrerá de forma gradativa - Divulgação

A normalização do fornecimento de água para a região ocorrerá de forma gradativaDivulgação

Publicado 07/01/2023 16:09

Rio - Pelo menos 13 bairros da Zona Oeste do Rio estão com o abastecimento de água reduzido desde a última sexta-feira (6). De acordo com a concessionária Rio+Saneamento, o comprometimento foi por conta das chuvas intensas que atingiram a região da Bacia Hidrográfica do Guandu.

Os bairros atingidos foram Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Senador Camará, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba.

"Houve alterações na qualidade da água captada pela Cedae para tratamento na ETA Guandu. Por isso, a vazão da estação precisou ser reduzida gradativamente para garantir a qualidade da água distribuída pela Rio+Saneamento", disse parte da nota.

A concessionária ainda informou que, após a regularização do sistema, a normalização da distribuição será feita de forma gradativa. Ela orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.