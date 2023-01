Criminosos levaram pertences dos funcionários e dinheiro do estabelecimento - Reprodução / Redes sociais

Criminosos levaram pertences dos funcionários e dinheiro do estabelecimentoReprodução / Redes sociais

Publicado 07/01/2023 13:52

Rio - Câmeras de segurança flagraram, na noite de sexta-feira (6), um grupo de criminosos assaltando um estabelecimento na Rua Professor Carlos Wenceslau, em Realengo, Zona Oeste. De acordo com informações preliminares, a quadrilha teria roubado outras lojas na região na mesma noite.



As imagens mostram um carro branco parando em frente a um restaurante de delivery por volta das 21h30. Dois homens armados descem do veículo e entram no local. Três funcionários são abordados e obrigados a entregar pertences e dinheiro. A ação dos criminosos dura pouco menos de um minuto.



CONFIRA



Criminosos assaltam loja em Realengo, Zona Oeste do Rio.

Crédito: Reprodução / Redes sociais#Assalto #ODia pic.twitter.com/1TTIH1Q90e — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2023

Nas redes sociais, moradores relataram que os suspeitos assaltaram outras lojas na região. A Polícia Militar informou que não foi acionada para as ocorrências. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.