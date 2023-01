Movimentação no IML dos familiares do catador de lixo morto na CDD, zona oeste do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (05) após uma operação policial. - Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 07/01/2023 16:52 | Atualizado 07/01/2023 16:59

Rio - Um gambá foi flagrado, na manhã deste sábado (7), andando em cima de um corpo de um homem morto no Instituto Médico Legal (IML). Um vídeo registrou o momento em que o animal se alimentava da carne do cadáver em uma das salas do órgão público. As informações são do 'G1'.

Por meio de nota, a Polícia Civil lamentou o ocorrido e disse que está tomando providências para que situações como esta não voltem a acontecer.

"A instituição instaurou sindicância para apurar as circunstâncias em que o animal acessou aquele ambiente. O cadáver já havia sido necropsiado e não houve qualquer prejuízo para a elaboração do laudo. Vale reforçar que todos os corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal são tratados com respeito e que este vídeo não representa a realidade do local, se tratando de uma situação excepcional e não previsível", informa a nota.