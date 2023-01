Parte de casa desaba na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio, neste sábado (7) - Reprodução/Redes sociais

Parte de casa desaba na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio, neste sábado (7)Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/01/2023 18:23

Rio - Parte de uma casa desabou por volta das 14h30 deste sábado (7), na Rua José Telino de Melo, número 38, na Vila Cruzeiro, Penha, Zona Norte do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiro estiveram no local e foi constatado que não houve feridos. Segundo o quartel da Penha, responsável pela ocorrência, a preservação do local foi feita até a chegada da Defesa Civil. Às 17h19 os bombeiros deixaram o local.



A residência ficava no segundo andar e os destroços caíram em um corredor, local de passagem de moradores, arrebentando os cabos elétricos. Procurada, a Light informou que equipes já estão no local adotando as providências necessárias para a retomada do serviço na região.

Veja o vídeo:

Parte de casa desaba na Vila Cruzeiro, Penha, neste sábado (7). Ninguém ficou ferido.



Crédito: Divulgação.#ODia pic.twitter.com/W4d6uOda2p — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2023

Segundo informações de uma moradora que gravou o estado que ficou o corredor da rua após o desabamento, a família que morava no local não estava em casa.

Chove sem parar há mais de 50 horas na cidade do Rio, de acordo com um levantamento do Centro de Operações Rio. A chuva já causou diversos transtornos para os moradores do Estado do Rio . Alguns municípios apresentaram problemas como ruas alagadas e interrupção no abastecimento de água. Para os próximos dias, a previsão é de tempo instável e mais chuvas.

Previsão do tempo para os próximos dias

Segundo o Alerta Rio, o clima segue instável até, pelo menos, quarta-feira (11). Neste domingo (8), a previsão é de tempo indica que o céu ficará totalmente nublado, com risco de chuva fraca a moderada. A temperatura máxima chega a 24°C e a mínima a 18°C.



Na segunda-feira (9), o céu fica nublado a encoberto e o sol volta a aparecer na cidade. Com temperaturas que vão variar entre 26°C e 19°C, com pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia.



Na terça-feira (10), o dia também deve contar com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. A temperatura máxima pode chegar a 31°C. A mínima fica em 21°C.



Já na quarta-feira (11), quando o clima pode melhorar, a temperatura máxima pode chegar a 32°C e a mínima fica até 22°C, porém a previsão é de chuva a partir da tarde.