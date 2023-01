Prefeito Eduardo Paes entrega obra e inaugura nova área de lazer na Freguesia - Divulgação

Prefeito Eduardo Paes entrega obra e inaugura nova área de lazer na FreguesiaDivulgação

Publicado 07/01/2023 16:48

Rio - Uma nova área de lazer, que antes sofria com inundações e depredação, foi inaugurada, neste sábado (7), na Freguesia, Zona Oeste do Rio. O Rio Banca da Velha foi revitalizado e ganhou um parque para as crianças e academia da terceira idade.

fotogaleria

A obra, entregue pelo prefeito Eduardo Paes, também recebeu iluminação nova em LED e pavimentação. Os trabalhos foram acompanhados pela Subprefeitura de Jacarepaguá. "Comecei a minha trajetória política como subprefeito de Jacarepaguá. Então é um dos bairros que mais conheço. Peço desculpas por não ter resolvido isso antes, mas pegamos a Prefeitura muito destruída e foi necessário arrumar a casa primeiro. Que bom que estamos aqui, hoje, entregando esse espaço qualificado e a infraestrutura pronta", afirmou Paes.

Após fortes chuvas em 2019, parte da Rua Camatiá cedeu e até um carro caiu no canal que passava pela via. As obras garantiram o escoamento das águas da chuva e do rio e tiveram um investimento de R$ 749 mil. "A gente ia fazer a recuperação do trecho do canal que estava caído depois das fortes chuvas, mas os moradores fizeram um pedido. Aqui era um local que estava muito escuro e as crianças não tinham onde brincar. Então fizemos algumas alterações no projeto e construímos esse espaço revitalizado", disse o presidente da Fundação Rio-Águas,Wanderson Santos.

Para a subprefeita Talita Galhardo o dia foi de emoção. "Esse era um lugar que precisava muito. Infelizmente, o olhar para essa comunidade não aconteceu nos últimos anos na gestão anterior. Fizemos a canalização do rio e também uma pracinha".

Praia na Freguesia



O local ganhou ainda um painel com desenhos que simulam uma praia. A paisagem, pintada pelo artista gari Derlan de Matos Almeida, traz o mar para o bairro.Há 18 anos na Comlurb, Derlan dedica pelo menos oito deles à pintura dos muros da cidade.