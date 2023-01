Marcos Antônio Correia Paulino, chefe do tráfico de drogas da Praia Seca, foi preso pela Polícia Civil - Divulgação

Publicado 07/01/2023 21:38

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam Marcos Antônio Correia Paulino, o "Marcos Negão", apontado como o chefe do tráfico de drogas da Praia Seca, em Araruama, Região dos Lagos do Rio, nesta sexta-feira (6). O criminoso foi preso por tráfico de drogas no distrito de Praia Seca após ação de inteligência.



Por meio do levantamento da especializada e monitoramento de eletrônico, foi possível reunir informações de que Marcos é ligado a uma organização responsável pelo tráfico de drogas da região.

Os policiais encontraram na residência dele material entorpecente já preparado para venda. Com ele, também havia rádios de comunicação utilizado pelo tráfico. O autor, junto com o material, foi encaminhado para a sede da DRE. Marcos já está à disposição da Justiça.