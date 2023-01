Ronald Lima foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) - Reprodução / Divulgação

Ronald Lima foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca)Reprodução / Divulgação

Publicado 07/01/2023 12:43

Rio - Os policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) apuram se o instrutor de surfe Ronald Lima Jean Jacques, preso por abusar sexualmente de uma menina de 10 anos, já cometeu o mesmo crime contra outras alunas. O suspeito foi detido nesta sexta-feira (6) após uma denúncia feita pela mãe da criança.

"Agora, com a divulgação do caso por causa dessa primeira denúncia, a gente está aguardando para ver se vão surgir outras vítimas, o que é muito comum nesses casos de crimes sexuais. Depois da primeira denúncia, aparecem outras vítimas. A gente não sabe se vai acontecer nesse caso, mas pode ser que surja. Ele falou que dá aulas desde 2015", explicou o delegado Angelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

O crime aconteceu nesta quarta-feira, na praia da Barra da Tijuca, durante uma aula particular. A vítima, acompanhada dos pais, veio passar férias no Rio. Em uma ida à praia, a família foi abordada por Ronald, de 20 anos, que ofereceu aulas de surfe.

Durante a atividade, o professor orientou a menina a permanecer de bruços na prancha e ensinou alguns movimentos. No entanto, a menor ficou extremamente desconfortável porque ele teria tocado em suas partes íntimas.

A criança relata que pediu para Ronald parar, mas não foi atendida. Ela, então, começou a chorar e disse que estava passando mal. Com isso, os dois deixaram o mar e retornaram à faixa de areia.

De acordo com o relato do pai da vítima, o instrutor o chamou para uma conversa particular e disse que havia encostado sem querer nas nádegas da meninas por causa do balanço das ondas. A família, então, deixou a praia e se dirigiu a um restaurante.

No almoço, a mãe conta que perguntou à filha sobre o que teria acontecido durante a aula. Em resposta, a menor descreveu o abuso sexual. Os pais voltaram à praia para procurar por Ronald, mas não o encontraram.

Dessa maneira, eles compareceram à delegacia e disseram que, após o crime, o professor teria entrado em contato para perguntar sobre a possibilidade de uma nova aula. Após a denúncia, os agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) localizaram e prenderam o suspeito. Questionado pelos policiais, ele teria confirmado que tocou nas partes íntimas da menor.

"Ouvimos a vítima, os pais dessa vítima e os policiais civis que abordaram esse criminoso na rua. Inclusive, no momento da abordagem, ele confessou aos policiais que havia praticado esse crime hediondo. Essa criança foi encaminhado ao exame de corpo de delito e a perita legista constatou as lesões que ela sofreu, que eram totalmente compatíveis com os relatos da vítima", disse o delegado.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) identificou "vestígios de ato libidinoso da conjunção carnal". Ronald foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e está sujeito a uma pena de 8 a 15 anos na prisão.