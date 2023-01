Novas ambulâncias irão substituir os veículos com mais tempo de uso e ampliar frota - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Novas ambulâncias irão substituir os veículos com mais tempo de uso e ampliar frotaEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 11/01/2023 16:42

Rio – Foi lançado, na manhã desta quarta-feira (11), pelo Governo do Estado, o projeto "Samu 100% RJ", que pretende disponibilizar 249 ambulâncias para todo o Rio e levar o serviço para cidades em que ainda não opera. Em sua inauguração, o programa entregou 60 ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da capital, que irão substituir os veículos com mais tempo de uso e ampliar frota. O investimento foi de R$ 87,4 milhões.



"Uma importante meta da nossa nova gestão é fortalecer o atendimento da rede de saúde nos municípios. O objetivo é que cada um dos 17 milhões de habitantes desse estado, e não só da capital e Região Metropolitana, possa receber um atendimento digno, rápido, com profissionais qualificados, bem remunerados, e seja socorrido com uma ambulância de qualidade", disse o governador Cláudio Castro.