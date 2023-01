Solange Gomes compareceu a 42° DP, na Zona Oeste do Rio, acompanhada de seu advogado - Adão / Agnews

Publicado 10/01/2023 14:38 | Atualizado 10/01/2023 14:41

Rio - Após bater boca na internet com Monique Evans, a ex-modelo Solange Gomes, de 48 anos, cumpriu o que prometeu e prestou uma queixa-crime de difamação contra a mãe de Bárbara Evans na 42° DP (Recreio), na Zona Oeste do Rio, na tarde da última segunda-feira. Na ocasião, a campeã do reality "A Ilha 2", da Record, estava acompanha de seu advogado, Bruno Maher.

"Eu vim aqui, infelizmente, prestar uma queixa contra Monique Evans. Já não é a primeira vez. Desde que eu estava confinada na Fazenda, ela covardemente me acusava de dar ‘golpe da barriga’. Ela nunca foi minha amiga, não conhece os fatos, não conhece minha história e me acusa de dar ‘golpe da barriga’, de ser uma golpista, desde que engravidei da minha filha Stephanie, que hoje está com 22 anos", afirmou Solange em um vídeo publicado pelo colunista Leo Dias, do "Metrópoles", no Instagram.

A ex-participante de "A Fazenda" também disse que deseja saber qual o passado dela que Monique se refere. "Ela também fala que tenho um passado, não vou falar como ela falou, pois ela usou palavras bem racistas, um passado, digamos, não digno. Eu vim aqui na delegacia procurar qual é meu passado não digno, se tem alguma ficha aqui. Que passado é esse? Meu passado de quê, de namorar bastante? Claro que namorei bastante, continuo namorando. Qual é o problema disso? Estou procurando que passado é esse, dona Monique", comentou.

Monique e Solange protagonizaram barraco no Twitter, na madrugada do último domingo. Tudo começou quando a namorada da DJ Cacá Werneck desabafou sobre comentários dos internautas dizendo que sua filha, Bárbara, tinha dado o golpe da barriga no marido, Gustavo Theodoro. A campeã da "Ilha Record 2", então, relembrou que foi acusada, durante sua participação em "A Fazenda 13", em 2021, pela loira de ter engravidado do cantor Waguinho de propósito.

"Doeu, né, Monique? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com a sua filha. O castigo hoje vem on-line e de jatinho", escreveu a ex-participante de 'A Fazenda'. Monique rebateu: "Gata, você deu o golpe, mas se deu mal! Agora fica chorando por aí, se fazendo de coitada!". Após o bate-boca, Solange disse que ia processar a loira. "O processo agora vem. Odeio, mas está me acusando sem provas. Nunca te fiz nada. Vai provar o que fala de mim. Tá esquecida? Quer mídia? Vai ganhar processo".