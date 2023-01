Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital São João Batista - Divulgação

Publicado 10/01/2023 13:05 | Atualizado 10/01/2023 13:12

Rio - Dois homens morreram e um ficou ferido em um acidente de carro, na madrugada desta terça-feira (10), no bairro Vila Rica, em Volta Redonda. Segundo informações dos Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, que seria clonado, e colidiu em um muro, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes.



O Quartel de Volta Redonda do Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h21. Duas vítimas morreram na hora, enquanto a outra chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital São João Batista. O homem encontra-se em estado de saúde grave.



De acordo com o jornal "Diário do Vale", uma equipe da PM foi acionada para a ocorrência. Ao realizar uma busca dentro do carro, os agentes apreenderam uma arma, cinco munições, dois sacos de cocaína, 22 pinos de cocaína, oito pedras de crack e R$ 282 em espécie. O trio é suspeito de ter assaltado um posto de gasolina em Pinheiral. Além disso, informações dos policiais indicam que o veículo se trata de um clone.

Segundo a Civil, o homem internado está sob custódia pelo crime de roubo a estabelecimento comercial, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A vítima do assalto reconheceu o veículo utilizado pelo grupo, o valor subtraído e o revólver usado na ação.



Os corpos foram removidos e levados ao Instituto Médico Legal. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.



A ocorrência foi encaminhada à 101ª DP (Pinheiral).