Agentes da Seop apreenderam 18 barras de ferro, duas serras e diversos outros materiais perfurocortantes durante a operação - Divulgação / Seop

Publicado 10/01/2023 13:31

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) apreenderam 18 barras de ferro, duas serras e diversos outros materiais perfurocortantes na madrugada desta terça-feira (10), nos bairros de Botafogo e Glória, na Zona Sul.



Segundo a Seop, equipes realizaram as apreensões durante uma ação de ordenamento urbano, na qual pessoas em situação de rua e usuários de drogas foram abordados. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Assistência Social (Smas) e a Comlurb.



"As pessoas em situação de rua também são uma questão de ordem pública, além de assistência social e por esse motivo temos feito ações diárias, 24 horas por dia, de ordenamento urbano e acolhimento por todo o município, em especial na Zona Sul, Centro e Tijuca", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

"Como resultado disso, temos apreendidos diversos itens, como nas últimas ações que ocorreram no bairro da Glória, de Botafogo e Centro, onde foram encontradas 18 barras de ferro, serras e já tivemos situações em que encontramos simulacros de armas de fogo, coletes balísticos e dezenas de itens para consumo de drogas", continuou o secretário.



Ainda de acordo com a pasta, desde o início das operações com esse foco, em julho de 2022, já foram apreendidos 407 facas e 370 outros itens perfurocortantes.