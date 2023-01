Elimar Corrêa dos Santos foi preso em flagrante por violência psicológica e descumprimento de medida protetiva - Reprodução

Elimar Corrêa dos Santos foi preso em flagrante por violência psicológica e descumprimento de medida protetivaReprodução

Publicado 10/01/2023 12:16 | Atualizado 10/01/2023 12:18

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem, nesta terça-feira (10), por praticar violência psicológica contra a ex-companheira e por descumprir medidas protetivas. Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, conseguiram localizar Elimar Corrêa dos Santos, no distrito de Tinguá, após a vítima fazer cinco registros de ocorrência por conta das ameaças e agressões físicas dele.

De acordo com a delegada titular da especializada, Mônica Areal, o homem e a vítima estavam separados desde abril de 2022, quando ele a agrediu com socos, após ela ter pedido para que parasse de beber. A mulher chegou a prestar queixa na Deam, ocasião em que conseguiu uma medida protetiva contra Elimar. Entretanto, o ex-companheiro não respeitou a decisão e passou a fazer ameaças por mensagens de texto e perfis falsos nas redes sociais.

"Ele não respeitou, em nenhum momento, as medidas protetivas. Ele vem ameaçando, vem criando perfil fake para ameaçar, ameaçar as filhas. Isso daí deixou ela realmente abalada, não é nenhum tipo de 'mimimi', tem provas contundentes, mensagens com esse teor ameaçador. A vítima está mais do que certa", disse a delegada.

Em mensagens enviadas entre os dias 31 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023, Elimar diz que espera que no ano que começou, a vítima sofra e "pegue um câncer e coma você todinha por dentro" e que ela "merece ser estuprada e espancada muitas vezes". O agressor também afirma que conseguirá seu contato, mesmo que ela troque o número de telefone. "Até sexta-feira vou estar com o número novo", ameaça ele. Confira abaixo.

Em mensagens, Elimar Corrêa dos Santos ameaça a ex-companheira e suas filhas Reprodução

Elimar Corrêa dos Santos mandava mensagens com tom ameaçador para a ex-companheira Reprodução

Segundo a delegada, contra o homem já haviam registros por ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Após ter acesso as últimas mensagens enviadas por ele à ex-companheira, a titular da especializada ordenou que os agentes realizassem diligências para prender o agressor, que foi localizado na casa de sua mãe, em Tinguá.

Elimar foi encaminhado para a DEAM, onde foi registrada a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva e violência psicológica. O agressor também vai responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. "A vítima tem que colaborar com a polícia, porque assim a gente consegue dar esse suspiro para ela e ela fica sabendo que a delegacia está de portas abertas sempre", afirmou a titular da especializada.