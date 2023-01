Policiais militares impediram roubo de carga e prenderam o autor do crime, na Penha Circular, Zona Norte do Rio - Divulgação / PMERJ

Policiais militares impediram roubo de carga e prenderam o autor do crime, na Penha Circular, Zona Norte do RioDivulgação / PMERJ

Publicado 10/01/2023 13:02

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário prenderam um homem suspeito de assalto e recuperaram um caminhão que estava sendo roubado, na noite da última segunda-feira (9), na Penha Circular, Zona Norte do Rio. A carga de polietileno que era transportada, avaliada em aproximadamente 204 mil reais, foi recuperada.

De acordo com a PM, uma equipe da UPP foi alertada sobre um roubo que estaria acontecendo na Avenida Lobo Júnior e foi até a via. No local, os agentes realizaram um cerco e conseguiram interceptar o veículo.

Na ação, um suspeito foi preso. Com o criminoso, que não teve a identidade divulgada, os policiais apreenderam uma mochila com uma pistola, um carregador com 19 munições, uma granada e um bloqueador de sinal.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).