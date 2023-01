O Disque Denúncia registrou mais de 84 mil denúncias vindas da população - Divulgação

Publicado 10/01/2023 12:04

Rio - Em 2022, entre os meses de janeiro e dezembro, o Disque Denúncia registrou mais de 84 mil denúncias vindas da população, de forma anônima, sobre atividades criminosas em todo o estado do Rio de Janeiro. O número de presos quase triplicou e o de armas apreendidas dobrou, se comparado com o ano anterior

Com as informações passadas pelo Disque Denúncia às instituições policiais, foi possível ajudar a polícia na prisão de 699 criminosos, quase o triplo de prisões comparadas com 2021. Foram apreendidas 450 armas de fogo, entre fuzis, pistolas e revólveres, o que representa o dobro do registrado no ano anterior. Além de 1,5 toneladas de drogas variadas, 2202 maços de cigarros contrabandeados e 1522 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. E, 148 veículos foram recuperados pela polícia com a ajuda da população.

O Programa Procurados do Disque Denúncia, auxiliou a polícia na localização e prisão de 207 criminosos que estavam foragidos da Justiça, inclusive de outros estados da Federação. 112 pessoas desaparecidas foram encontradas com informações do Programa Desaparecidos, e levadas de volta para suas famílias.

O Programa Linha Verde do Disque Denúncia, canal voltado para denúncias de crimes ambientais, recebeu aproximadamente 20 mil denúncias, um aumento der 11% comparado ao ano de 2021. As informações são sobre extração irregular de árvores, desmatamento florestal, guarda e comércio ilegal de animais silvestres, comércio e soltura de balões, uso e comércio de linha chilena e maus tratos contra animais.

Em 2022 o programa Cidades esteve presente nos municípios de Angra dos Reis e Maricá. Juntos, registraram quase 2 mil denúncias. Houve a apreensão de 27 armas de fogo, 26 criminosos presos, 97 quilos de maconha, 32 quilos de cocaína e 636 pedras de crack foram apreendidas.

Segundo Renato Almeida, Diretor-Geral do Instituto MovRio e Coordenador-Geral do

Disque Denúncia, “Os resultados do Disque Denúncia mostram a colaboração incansável da sociedade civil, das instituições policiais, da imprensa e de patrocinadores. O Disque Denúncia é de todos nós!”