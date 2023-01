Placa indicando a Avenida Roberto Dinamite - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 10/01/2023 13:15 | Atualizado 10/01/2023 13:26

Rio – A Prefeitura do Rio instalou, nesta terça-feira (10), uma placa em frente ao estádio de São Januário com o novo nome da via, que passou a se chamar Avenida Roberto Dinamite.

Conforme divulgado pelo prefeito Eduardo Paes , o trecho da Rua General Almério de Moura, em São Cristóvão, foi rebatizado em homenagem ao maior ídolo da história do Vasco da Gama, decisão que foi oficializada no Diário Oficial do município nesta terça.

Dinamite morreu no último domingo (8) , aos 68 anos, vítima de um câncer. Imediatamente, torcedores se mobilizaram para solicitar ao prefeito, que é vascaíno, uma homenagem ao artilheiro, pedido que foi prontamente atendido.

O velório do ex-jogador foi iniciado na manhã desta segunda-feira (9), em São Januário, durando até as 19h, e contou com a presença de fãs e personalidades do mundo esportivo . O enterro acontece na tarde desta terça-feira, no Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, na Baixada.