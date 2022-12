Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital investiga o casoArquivo / Agência O Dia

Publicado 29/12/2022 10:26 | Atualizado 29/12/2022 10:36

Rio - Duas mulheres foram encontradas mortas na madrugada desta quinta-feira (29) dentro de uma casa na Rocinha, Zona Sul do Rio. Ainda não há informações sobre suas identificações e nem como as mortes ocorreram.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha foram acionados para a localidade conhecida como Roupa Suja para atender a ocorrência. Chegando ao local, os policiais encontraram as vítimas já em óbito. Uma estava em cima de uma cama em quarto do imóvel e a outra no banheiro.

A área foi isolada e peritos da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram chamados. De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento para apurar as circunstâncias do crime.