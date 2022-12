Comando de Polícia Ambiental apreendeu 43 carretéis de linha chilena, oito ceróis para pipas e oito potes com matérias para produção de cerol em Anchieta - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 29/12/2022 22:04

Rio – O Comando de Polícia Ambiental (CPAM) apreendeu, nesta quinta-feira (29), 43 carretéis de linha chilena, oito ceróis para pipas e oito potes com matérias para produção de cerol, na Rua Epifânio Dias, altura do número 70, no bairro Anchieta, na Zona Norte do Rio.

Jorge Barros Madeira, de 64 anos, foi encontrado no local e se apresentou como proprietário da residência. Os agentes chegaram até o lugar após denúncia de venda e guarda ilegal de linha chilena, um novo tipo de cerol feito com pó de quartzo e óxido de alumínio, o que torna ainda mais cortante.

Segundo o delegado André Patres, da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde o caso está sendo investigado, o material foi encaminhado para perícia e aguarda-se o laudo para indiciar Jorge.A venda e uso da linha com cerol e da linha chilena são considerados crimes e proibidos no estado. O uso do cerol, linha chilena ou quaisquer outros tipos de linha cortante também é considerado crime penal.Em 20 de julho de 2019, foi aprovada a lei 8.478, de autoria do deputado Marcio Gualberto (PSL), que altera a lei que proíbe a venda e uso do cerol e linha chilena no estado. A nova determinação pune quem porta ou usa substâncias cortantes e, se o infrator for menor de idade, ele e seu representante legal serão notificados para pagar a multa.Quem quiser denunciar a venda ou consumo das linhas cortantes pode entrar em contato com a Linha Verde, programa do Disque Denúncia, voltado para denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro. As denúncias podem ser feitas pelos números de telefone 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular "Disque Denúncia RJ", pelo WhatsApp (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido.