Enterro de Davi Pelegrino, de 1 mês e 15 dias, aconteceu ontem no Cemitério Municipal de São Gonçalo - Érica Martin/Agência O Dia

Enterro de Davi Pelegrino, de 1 mês e 15 dias, aconteceu ontem no Cemitério Municipal de São GonçaloÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 29/12/2022 20:34

Rio - A Câmara Municipal de Niterói oficiou, nesta quinta-feira (29), um requerimento ao Ministério Público do Rio (MPRJ) pedindo explicações sobre o andamento do inquérito envolvendo a morte do pequeno Davi Pelegrino, de 45 dias de vida , na véspera de Natal (24). No documento, assinado pelo vereador Douglas Gomes (PL), vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, e pelo presidente da Câmara, vereador Milton Cal (PP), é questionado os antecedentes de Lucas Alves Araújo, motorista alcoolizado que colidiu com o veículo da família do recém-nascido.

fotogaleria

A Câmara também questiona se no primeiro caso de homicídio, este ocorrido em janeiro de 2021 contra um motociclista, Lucas teve a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Procurado, o Ministério Público do Rio (MPRJ) ainda não respondeu se o ofício foi recebido.

A mãe de Davi, Yasmin Pelegrino, compareceu nesta quinta-feira (29) para depor na 81ª DP (Itaipu), distrital que investiga o crime. O pai da criança, Vinicius Pelegrino, esteve na terça-feira (27) na distrital para prestar depoimento também . Além dos pais, o motorista e uma testemunha também foram ouvidos na sede policial.

Ao Dia, Yasmin disse que vive o luto pela morte do seu único filho e que a prisão de Lucas não amenizará a dor, mas impedirá que outras pessoas sejam vítimas do condutor. "Estamos vivendo o luto e com um sentimento de pedaço de nós arrancado. A prisão do Lucas não vai amenizar o nosso sofrimento. Nada trará o Davi de volta, mas com a prisão dele, ele não vai mais matar ninguém", desabafou a mãe.

Lucas vai responder em liberdade por homicídio culposo e por lesão corporal culposa. O motorista realizou teste de alcoolemia e o resultado constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica, porém sem perda de capacidades psicomotoras.

Uma testemunha afirmou ter impedido que Lucas fugisse do local do acidente. "Presenciei a tentativa de fuga do autor, grau de embriaguez e assim como outras pessoas, impedimos que ele fugisse. Sinto pela perda do pequeno Davi", escreveu a testemunha, que por questão de segurança não teve o seu nome divulgado. O pai do bebê também cobrou punição a Lucas. Ele compartilhou o vídeo do acidente e escreveu: "Polícia Civil, tem alguma dúvida?".

O acidente

Os pais do bebê estavam no veículo quando Lucas bateu na traseira do veículo da família. Vinicius sofreu apenas pequenos cortes, já Yasmim precisou levar pontos na cabeça. O recém-nascido não aguentou o forte impacto e morreu logo depois de ser socorrido ao Hospital Pediátrico Getulinho, em Niterói. Davi foi enterrado na segunda-feira (26), sob forte emoção no Cemitério Municipal de São Gonçalo.

Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que Vinicius sai de ré em um estacionamento de centro comercial na Francisco Nunes da Cruz, às 20h23 do dia 24, véspera de Natal, e segue o fluxo de carros com prudência, com uma velocidade entre 20 e 30 km. Segundos depois, Lucas aparece em alta velocidade, batendo no veículo das vítimas, que foi arremessado a pelo menos oito metros para frente.

Veja o vídeo do acidente: