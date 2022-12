Restaurantes populares servem 80 mil refeições gratuitas na última quinzena de 2022 - Divulgação / SMTE

Restaurantes populares servem 80 mil refeições gratuitas na última quinzena de 2022Divulgação / SMTE

Publicado 29/12/2022 17:12 | Atualizado 29/12/2022 17:14

Rio – Os três restaurantes populares municipalizados, administrados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), terão servido para pessoas em situação de vulnerabilidade, até esta sexta-feira (30), mais de 80 mil refeições gratuitas na última quinzena do ano.

O cidadão pode ter acesso ao café da manhã com café com leite, pão com margarina e fruta, e almoço com salada, proteína, arroz, feijão, sobremesa e refresco.



A gratuidade das refeições vai até esta sexta-feira (30).



"Nosso público-alvo são, preferencialmente, pessoas em situação de vulnerabilidade. Por meio da inclusão produtiva, iremos promover ações que garantam acesso ao trabalho e, consequente, geração de renda, reduzindo a exclusão social desse público e aumentando a produtividade no município", disse o secretário de Trabalho e Renda Alexandre Arraes.

fotogaleria

Segundo a SMTE, a unidade que registrou maior número de cidadãos até o dia 28 de dezembro foi a de Campo Grande.



Serviço:



Horário de funcionamento:



De segunda a sexta-feira

Desjejum: 6h às 9h

Almoço: 10h às 15h



Endereços: Segundo a SMTE, a unidade que registrou maior número de cidadãos até o dia 28 de dezembro foi a de Campo Grande.De segunda a sexta-feiraDesjejum: 6h às 9hAlmoço: 10h às 15h

- Restaurante popular de Bangu

Rua Francisco Real, 1780



- Restaurante popular de Campo Grande

Rua Campo Grande, 880



- Restaurante popular de Bonsucesso

Avenida Brasil, 6357