Drogas encontradas na Praia de Ipanema foram encaminhadas para a 14ª DP (Leblon) - Divulgação

Drogas encontradas na Praia de Ipanema foram encaminhadas para a 14ª DP (Leblon)Divulgação

Publicado 29/12/2022 16:38

Rio – Agentes do Segurança Presente apreenderam, na tarde desta quarta-feira (28), 69 papelotes de maconha, 23 frascos de loló, 17 comprimidos de ecstasy, seis bolas de haxixe, quatro tabletes de maconha e três embalagens de LSD que estavam enterrados na areia da Praia de Ipanema, na altura do posto nove, na Zona Sul do Rio.

A equipe do Ipanema Presente localizou as drogas devido a uma denúncia anônima relatando a venda das mesmas e indicando o ponto de guarda do material, abaixo da escada que dá acesso do calçadão para a praia. Após vasculharem 20 metros de faixa de areia, os policiais encontraram o produto ilegal.

O material apreendido foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon).