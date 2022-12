Nos postos, é possível obter o primeiro documento de identidade dos bebês, garantindo a cidadania dos recém-nascidos - Divulgação / Detran RJ

Publicado 29/12/2022 15:41

Rio – O Detran RJ inaugurou, nesta semana, dois novos postos de identificação civil em maternidades públicas. As unidades de saúde que recebem o serviço são o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio, e o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

No local, é possível obter o primeiro documento de identidade dos bebês, garantindo a cidadania dos recém-nascidos. Os postos funcionam junto ao setor de cartórios, no qual são emitidas as certidões de nascimento. O trabalho de identificação civil nas unidades de saúde é desenvolvido pelo Detran RJ, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública e prefeituras municipais fluminenses.

“Entendemos que o serviço do Detran precisa ser eficiente desde a ponta. Por isso, só neste ano, abrimos 11 novas unidades de identificação civil para os recém-nascidos. Lá, os pais já conseguem tirar o documento de seu bebê, facilitando a cidadania das crianças”, explicou o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder.

O serviço é considerado primordial para combater o problema do sub-registro civil, uma vez que o recém-nascido sai do local já com o seu documento de identificação. No total, mais de 3.400 identidades para os bebês já foram feitas nas unidades.