Beatriz Zuza foi espnacada até a morte pelo companheiro, em São João da BarraReprodução

Publicado 29/12/2022 20:30 | Atualizado 29/12/2022 20:31

Rio – A professora Beatriz Zuza Nogueira dos Santos foi vítima de feminicídio, nesta segunda-feira (26), em São João da Barra, no interior do estado do Rio de Janeiro. Beatriz foi espancada até a morte pelo companheiro, com quem tinha um filho de 1 ano e 11 meses.

O homem foi preso em flagrante por agentes da 121ª DP (Casimiro de Abreu), pelos crimes de feminicídio e aborto provocado.

Segundo relatos, o casal morava em Suzano, no estado de São Paulo, e Beatriz estava grávida.

A Polícia Civil informou que investigações estão em andamento para apurar a possível participação de outras pessoas no crime e omissão de socorro à vítima.

Já a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 8° BPM (Campos dos Goytacazes), não houve acionamento para essa ocorrência.