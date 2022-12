Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29). - Reprodução Twitter

Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29).Reprodução Twitter

Publicado 29/12/2022 16:59

Rio - O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes lamentaram, nesta quinta-feira (29), a morte de Pelé através das redes sociais. Em seu perfil no Twitter, Castro se solidarizou com a família do jogador e afirmou que ele era "uma das personalidades mais emblemáticas de todos os tempos". A Prefeitura do Rio fez um post em seu Instagram homenageando o atleta.

O governador recordou os 1.280 gols feitos pelo Pelé e suas jogadas em campo. "Com a bola nos pés, foi tricampeão mundial, entre outras dezenas de títulos conquistados, e anotou mais de 1.280 gols. Além das marcas nunca alcançadas, Pelé eternizou jogadas incríveis que jamais sairão da memória dos apaixonados pelo esporte mais popular do planeta".

A prefeitura publicou uma das imagens mais famosas de Pelé em preto e branco e um texto homenageando e despedindo-se do jogador. O órgão relembrou que a cidade do Rio foi palco do seu milésimo gol. "O Rio teve o privilégio de receber sua majestade no templo sagrado do futebol inúmeras vezes e sentirá para sempre saudades imensas misturadas ao orgulho de ter feito parte de sua história. Descanse em paz, Rei. Seu legado será reverenciado por toda a eternidade."

Morte

Pelé estava internado desde 29 de novembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu por causa de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Na tarde desta quinta, o hospital anunciou a morte do ídolo.