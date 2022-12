Mario Pereira da Silva, conhecido como "Lourinho", foi preso após a polícia receber informações através do Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 29/12/2022 16:15 | Atualizado 29/12/2022 16:24

Rio – Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na tarde desta quarta-feira (28), um homem foragido por assalto, em Madureira, na Zona Norte do Rio, após receberem informações através do Disque Denúncia. De acordo com a PM, Mario Pereira da Silva, de 49 anos, conhecido como "Lourinho", estava com uma faca quando foi detido. Contra ele, constava um mandado de prisão de quatro anos em regime semiaberto.

O batalhão, quando realizou a captura, participava de uma operação nas regiões de Madureira e Marechal Hermes com o intuito de apreender armas brancas e tornar a cidade mais segura neste momento em que há maior circulação nas ruas devido às festas de fim de ano.

Como parte da operação, os militares apreenderam uma espada, duas serras, 11 facas, um espeto de churrasco e uma meia tesoura.

A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira).

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- Whatsapp: (21) 99973-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

O anonimato é garantido em todas as plataformas.