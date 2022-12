Em Madureira, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam uma espada, duas serras, 11 facas, um espeto e meia tesoura embaixo do Viaduto Negrão de Lima - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/12/2022 15:05

Rio – Policiais militares do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) realizam, nesta quarta-feira (28), uma operação de varredura para a apreensão de armas brancas nas Zonas Central, Norte e Sul do Rio de Janeiro. O objetivo é tornar a cidade mais segura neste momento em que há maior circulação nas ruas devido às festas de fim de ano.

Todas as unidades do 1º CPA estão sendo empregadas na ação, que abrange bairros como Botafogo, Copacabana, Leblon, Centro, Tijuca, Olaria, São Cristóvão, Ilha do Governador, Bonsucesso e outros.

Com base em análises estratégicas das regiões, os militares estão realizando revistas e verificações nas ruas e calçadas, com foco em localizar e apreender armas brancas que possam ser utilizadas em crimes.

Em Madureira, na Zona Norte do Rio, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam, como parte da operação, uma espada, duas serras, 11 facas, um espeto e meia tesoura embaixo do Viaduto Negrão de Lima.