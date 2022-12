Telefonemas serão atendidos por atendentes treinadas com todas as informações sobre violência contra a mulher - Reprodução

Telefonemas serão atendidos por atendentes treinadas com todas as informações sobre violência contra a mulherReprodução

Publicado 29/12/2022 13:56 | Atualizado 29/12/2022 14:00

Rio - Neste sábado (31), noite de réveillon, a Prefeitura do Rui vai iniciar um novo serviço para combate à violência contra a mulher, o canal de atendimento "Tem saída 24h". As vítimas de violência vão ser atendidas através do telefone e presencialmente, especialmente por conta da data festiva, na Praia de Copacabana, Zona Sul.

Segundo a Secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, o oferecimento do serviço se deve às estatísticas de aumento no registro de violências contra a mulher.

"Sabemos que na época de grandes comemorações, como carnaval e as festas de fim de ano, os casos de violência contra mulher aumentam. A Prefeitura também está preocupada com essa questão durante o maior Réveillon do mundo", contou.

O "Tem Saída 24h" vai vai funcionar 24 horas por dia, em todos os dias do ano, na Central 1746, opção 8. Ao ligar para solicitar ajuda, as mulheres e homens são automaticamente direcionados para as atendentes treinadas com todas as informações sobre violência contra a mulher. Elas irão identificar os tipos de violência, tirar dúvidas e orientar sobre as formas de quebrar o ciclo da violência.

"Recebemos vários relatos de pessoas que simplesmente não sabem como agir ao sofrer ou testemunhar uma violência contra mulher. Estamos entregando mais um serviço de orientação para ajudar a salvar as mulheres do Rio. Informação salva vidas!", explica a secretária.

Neste Réveillon, a Secretaria também vai oferecer acolhimento às mulheres que venham sofrer qualquer tipo de violência durante o evento, em Copacabana. O espaço vai funcionar na noite da virada, no Escola Municipal Doutor Cícero Penna, a partir das 18h e até às 3h, oferecendo orientação jurídica e psicológica para as possíveis ocorrências gratuitamente.

De acordo com dados do Mapa da Mulher Carioca, 1 em cada 100 mulheres cariocas registraram uma agressão em 2020. Já o Instituto de Segurança Pública indica que, em 2022, 97 mulheres foram vítimas de feminicídio até o mês de novembro, contra 85 casos durante todo o ano de 2021 e 78 em 2020.

Quando se trata de tentativas de feminicídio, o número é ainda maior, somando 265 casos até novembro de 2022. O quantitativo também já é maior que 2021, onde foram registradas 264 ocorrências.