O caso foi registrado na 19ªDP (Tijuca) - Google Street View

Publicado 29/12/2022 17:31 | Atualizado 29/12/2022 17:31

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam, na manhã desta quinta-feira (29), um homem pelo arrombamento e tentativa de furto a uma loja na Tijuca, Zona Norte do Rio.

De acordo com as informações divulgadas, uma funcionária do estabelecimento, quando chegou no trabalho, verificou a ausência de uma das grades de proteção de hidrômetro - sinal do arrombamento. Ao checar as imagens da câmera de segurança, ela reconheceu um dos suspeitos como um homem que estava nas proximidades da Praça Saens Peña e acionou a polícia.

O suspeito foi encontrado, preso em flagrante e conduzido para a 19ª DP (Tijuca). Ele tinha cinco anotações criminais por furto, lesão corporal, desacato e resistência.