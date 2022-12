Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens por comprar cédulas falsas em Macaé - reprodução

Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens por comprar cédulas falsas em Macaéreprodução

Publicado 29/12/2022 18:53

Rio – A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29), dois homens que haviam comprado cédulas falsas através dos Correios, no município de Macaé, na Região dos Lagos.

Os suspeitos foram abordados por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) no momento em que recebiam um pacote vindo do estado de São Paulo, com cinco cédulas falsas de R$ 100 e dez de R$ 50, totalizando o valor de R$ 1 mil.

Segundo a polícia, posteriormente foram encontradas mais seis cédulas falsas de R$50 no interior da residência dos presos, totalizando o montante de R$ 1,3 mil em notas falsas apreendidas.

Os homens foram, então, conduzidos até a Delegacia da PF em Macaé para a lavratura do auto de prisão em flagrante e outras formalidades cabíveis. Eles serão indiciados pelo crime de moeda falsa e a pena pode chegar até 12 anos de reclusão.